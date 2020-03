Výnimočné deti potrebujú to isté, čo tie bežné. Prijatie a lásku.

Celý môj doterajší život je spojený s deťmi a prírodou. "Potreba prírodna" je moja večná téma. Preto mám prirodzený vzťah k permakultúre, ako k systému, ktorý má rozum a srdce a vychádza z múdrosti prírody. Nie je to len filozofia, ale aj práca rúk. Spojiť hlavu, ruky a srdce v aktivite pre prírodu, pre miesto v ktorom žijem, pre svoju komunitu, to je moja pedagogická metóda, ktorej sa venujem už kopec rokov. Často mi je tak smutnesmiešno z toho, že učím ľudí niečo, čo je úplne prirodzené. Kdesi v hĺbke duše chápem, prečo to tak je a viem, že to treba robiť. A záhrada je miesto, ktoré je nám všetkým veľmi blízke. Sprevádzať deti a rodičov na jedinečnej ceste svojho rozvoja, kde sa učíme cez naše ruky a srdcia, to je niečo, čo robím s radosťou a čo ma každý deň rozvíja a dáva mi nové svetlo.